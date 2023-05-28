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بعد الفوز بدوري روشن هذا الموسم

طارق حامد : طموحنا ليس له نهاية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
طارق حامد : طموحنا ليس له نهاية
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري طارق حامد رسالة إلى الجماهير، بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي.

رسالة طارق حامد

وكتب طارق حامد عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الأحد: “الحمد لله والشكر لله.. ألف مبروك لجمهورنا وإدارتنا.. شكرًا لدعمكم وحبكم ومساندتكم.. طموحنا ليس له نهاية والأفضل لم يأت بعد”.

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وانضم طارق حامد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي الماضي، وساهم في فوزه باللقب، بعد المستوى المميز والدور الدفاعي الكبير الذي لعبه هذا الموسم.

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طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

وشارك طارق حامد في 23 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، ولم يستبدل سوى في لقاء وحيد، وصنع 10 فرص، وقام بتسديدة واحدة على المرمى، ولعب عرضيتين ناجحتين بدقة 22.2%.

وقام النجم المصري بـ25 افتكاكًا ناجحًا بدقة وصلة إلى 53.2%، وشتت الكرة 12 كرة، ومنع التسديدة مرة، وقطع الكرة 32 مرة، وقام بـ1353 تمريرة ناجحة بدقة 92.5%، وله 12 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

طارق حامد
طارق

مصريون توجوا باللقب

وانضم طارق، وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي إلى قائمة اللاعبين المصريين المتوجين بلقب الدوري السعودي، بعد أحمد علي مع الهلال، عماد متعب مع العميد، ومحمد عبد الشافي مع الأهلي.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

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