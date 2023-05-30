طاقم المحطة الدولية يودعون علي القرني وريانة برناوي بالدموع والأحضان

وثق مقطع فيديو، طاقم محطة الفضاء الدولية وهم يودعون رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي، واللذين يعودان اليوم إلى الأرض بعد رحلتهما للفضاء.

إنجاز المهام

وقال رائد الفضاء علي القرني “بالطبع لكل قصة نهاية، وهذه نهاية الجزء الأول من هذه القصة الجميلة، الحمد لله اليوم آخر يوم لنا في مهمتنا العظيمة”، مؤكدًا أنه تم إنجاز كل المهام الموكلة إليهما بنجاح.

وأضاف أنه تم إجراء التجارب العلمية والأبحاث جميعها بنجاح، داعيًا الله أن تعود عليهما بالنفع.

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود لهذه الرحلة الناجحة، كما وجه الشكر لجميع الجهات على جهودها والشعب السعودي على مشاعره له وزميلته ريانة خلال مهمتهما.

دموع ريانة

فيما قالت ريانة برناوي وهي متأثرة وتنهمر منها الدموع “تقريبًا وصلنا لآخر مراحل هذه المهمة، الحمد لله على التمام”.

وأضافت “أتينا إلى الفضاء لخدمة البشرية وأنهينا كل أبحاثنا بنجاح واستفدنا من الرحلة بكل تفاصيلها ونطمح أن نرى رواد فضاء سعوديين يأتون هنا”.

فيديو | بالدموع.. رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: أتينا إلى الفضاء لخدمة البشرية وأنهينا كل أبحاثنا بنجاح واستفدنا من الرحلة بكل تفاصيلها#نحو_الفضاء #الإخبارية pic.twitter.com/vT3ntt5xJp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023