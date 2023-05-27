Icon

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان Icon القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في دورتها السابعة عشرة للعام الجامعي 1444هـ

طالبة بجامعة الملك خالد تفوز بجائزة الشيخ “ابن سلطان” في التربية الخاصة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
طالبة بجامعة الملك خالد تفوز بجائزة الشيخ “ابن سلطان” في التربية الخاصة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فازت طالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد يسرى أحمد محمد العبدلي، بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، في دورتها السابعة عشرة، للعام الجامعي 1444 هـ، وجاء فوز الطالبة “العبدلي” بالجائزة من خلال حفظها القرآن الكريم كاملاً.

وهنّأ عميد كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، الطالبة “العبدلي” وأسرتها، مؤكدًا أن فوزها بالجائزة يؤكد أن الإعاقة البصرية لم تحل بينها وبين تحقيق أهدافها لتكون نموذجًا يحتذى، وأن هذا الفوز يعكس ما يتسم به طلاب وطالبات الجامعة من تميز.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: تجنبوا الحديث عن العلاقات الزوجية وكشف أسرارها

خطيب المسجد الحرام: تجنبوا الحديث عن العلاقات الزوجية وكشف أسرارها

تعليم الأبقار في فرنسا استخدام المرحاض لتفادي كارثة بيئية

تعليم الأبقار في فرنسا استخدام المرحاض لتفادي كارثة بيئية

يشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، تهدف إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم المتنوعة.

قد يهمّك أيضاً

لقطات لحريق ضخم بأحد مستودعات التخزين بالعقبة

بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق

بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة