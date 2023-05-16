طاهية تكسر الرقم القياسي بالطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة

وكانت باتشي، 27 عامًا، قد خططت في بادئ الأمر لطهي الطعام لمدة تصل إلى 96 ساعة- أي حتى الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ليوم الاثنين.

لكن الجماهير التي تجمعت أمام مكان الحدث حثتها وشجعتها على تجاوز حاجز الـ 100 ساعة.

طهي الوجبات النيجيرية

لقد طهت باتشي معظم الوجبات النيجيرية التقليدية، مثل أرز الجولوف، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأرز والمعكرونة، وطهت أيضًا الأكارا- طعام شعبي يُباع في الشارع مصنوع من الفاصوليا المهروسة المقلية، وتم توزيع الطعام على الضيوف المدعوين. وسُمح لباتشي بإحضار شخص واحد لمساعدتها في كل مرة، بالإضافة إلى أخذ استراحة لمدة خمس دقائق كل ساعة، أو ما يعادلها على مدار عدة ساعات.

جلسة طبخ ماراثونية

وقالت الطاهية لـ بي بي سي نيوز بيدجن قبل بدء جلسة الطبخ الماراثونية: “هذه المحاولة دليل على القوة التي يمكن للشباب إظهارها من خلال المنصة والدعم المناسبين”. وخلال عملية الطهي ظهرت على باتشي علامات الإرهاق البدني حيث تم وضع كمادات باردة على جبينها وتدليك قدميها خلال فترات الاستراحة. وقام مساعد طبي بفحص علاماتها الحيوية.

مساندة حكومية