طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية

جسدت الطبيبة السعودية أوراد محمد نصر الله، المعنى الحقيقة لمهنة الطب ورسالتها السامية عبر إنقاذ حياة المرضى، حينما أنقذت حياة مريض باللحظات الأخيرة في ظروف صعبة على متن رحلة جوية.

الطبيبة السعودية تصبح بطلة

ووُصفت الطبيبة السعودية بالبطلة وحصلت على جائزة بعد مساعدتها لرجل تعرض لحالة إغماء على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية.

وقالت الدكتورة أوراد محمد نصر الله، في تصريحات لـ عرب نيوز: إنها عرفت نفسها كطبيبة لأعضاء طاقم الطائرة بعد أن سألت مضيفة طيران عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة.

تقديم الإسعافات الأولية

وأضافت الطبيبة أوراد: “تمكنت من التدخل على الفور وتقديم الإسعافات الأولية له حتى استعاد وعيه بالكامل”. وتابعت: “كان المريض يعاني من انخفاض ضغط الدم، لذا قمت بإعطاء سائل وريدي حتى بدأ يستعيد وعيه تدريجيًّا”.

وتابعت: “لم نكن بحاجة إلى الهبوط العاجل وكان الطاقم الجوي الكندي في الطائرة على اتصال مباشر مع الطاقم الطبي على الأراضي الكندية الذين وافقوا على خطتي العلاجية”.

التعامل مع الحالات الطارئة

وأكدت الطبيبة السعودية أنه من واجبها كطبيبة أن تعالج أي شخص يحتاج إلى المساعدة. وصرحت: “لقد أمضيت أكثر من خمس سنوات في كندا، ورسالتنا كأطباء واضحة وهي خدمة جميع البشر”.

وكان طاقم الطائرة ممتنًّا للمساعدة التي تمكنت الطبيبة السعودية من تقديمها، والتي أشارت بدورها إلى أن دراستها في الجراحة العامة في جامعة ألبرتا سمحت لها بالتعامل مع الحالات الطارئة.

شهادة تقدير

وحصلت الطبيبة السعودية أوراد محمد نصر الله على شهادة تقدير من الملحق الثقافي السعودي في كندا، الأحد الماضي، لجهودها في إنقاذ الراكب على متن الطائرة، بالإضافة إلى تفوقها العلمي.

وتميزت في العديد من المجالات الطبية وتعد واحدة من أفضل 20 طبيبة في مقاطعة ألبرتا الكندية؛ لعملها في علاج أمراض الرئة، وتم اختيارها أيضًا من بين أفضل 10 أطباء مقيمين في قسم الجراحة بجامعة ألبرتا للإشراف العلمي والعملي على طلاب الطب والأطباء حديثي التخرج.

كما حصلت أوراد محمد على جائزة الأب مارك من جامعة ألبرتا؛ تقديرًا لأدائها المتميز كعضو في فريق الجراحة العامة خلال جائحة COVID-19.