أعلن نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة أوراوا والهلال المقبلة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

أوراوا يطرح التذاكر

ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ولفت حساب نادي أوراوا الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تذاكر المواجهة المقبلة ضد الهلال متوفرة للبيع بأسعار تتراوح بين 1900 وحتى 27 ألف ين ياباني ما يُعادل 50 و740 ريالًا.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الاستعداد لمباراة أوراوا

وبدأ الزعيم اليوم الاستعداد لمواجهة أوراوا والهلال، حيث خاض أولى حصصه التدريبية في طوكيو، وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء الذهاب تدريبات استرجاعية، ونفذ بقية اللاعبين تطبيقات تكنيكية ومناورة فنية.