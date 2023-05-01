بدأت، مساء اليوم الاثنين، عملية بيع تذاكر مباراة النصر والخليج المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

بدء بيع التذاكر

ومن المقرر أن يلعب النصر والخليج، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأعلن حساب ملعب الأول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة النصر والخليج، وتبدأ الأسعار من 20 ريالًا، حتى 6 آلاف ريال.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، فيما يسعى الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه والتقدم في الترتيب.

النصر والخليج بالدوري

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل.