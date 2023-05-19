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طرح تذاكر مباراة النصر والشباب

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
طرح تذاكر مباراة النصر والشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حساب ملعب ” الأول بارك” معقل نادي النصر، عن طرح تذاكر مباراة النصر والشباب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والشباب

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، حيث يُمكن حجز التذكرة من هنا.

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وستبدأ مباراة النصر والشباب في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك، حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC 1 HD, SHAHID VIP.

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وكان النصر فاز على نادي الطائي بنتيجة 2-0 في الجولة الـ27 من دوري روشن، بينما خسر الشباب أمام الوحدة أمس بهدف دون رد.

الشباب والنصر - دوري روشن

وقبل مباراة النصر والشباب، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

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