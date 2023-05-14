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يستمر المزاد لمدة يومين

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،  أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 15 مايو 2023.

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وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

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طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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