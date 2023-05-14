طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 15 مايو 2023.
وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.