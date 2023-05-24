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المزاد يستمر لمدة يومين

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم  ويستمر إلى غد الخميس الموافق 25 مايو 2023م

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:

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1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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