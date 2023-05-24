تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية البرق يضيء سماء محايل عسير فجر اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي حاملة صواريخ روسية تتجه للمحيط الهادئ ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة صندوق التنمية الوطني محور تمكين رؤية 2030 لمستقبل أخضر أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق أبرزها الرياض محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر إلى غد الخميس الموافق 25 مايو 2023م
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.