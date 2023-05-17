طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر إلى غد الخميس الموافق 18 مايو 2023.
وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.