أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام طرح لوحات مميزة في المزاد الإلكتروني اليوم عبر أبشر أم تتعرض لـ 75 لسعة نحل قاتل لإنقاذ أطفالها الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 4 مايو 2023.
وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.