Icon

لحظة سقوط مروع لطائرة إف-18 الأمريكية Icon الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك Icon توتنهام يسقط أمام برينتفورد بثلاثية Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر Icon مواطن يعفو عن قاتل شقيقه لوجه الله: لو عطيتونا الخميس وأبها ما خذيناها Icon لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك Icon ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي Icon الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا Icon صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون في انتظار ريانة والقرني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر لمدة يومين

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 2 ذو القعدة 1444هـ.

قد يهمّك أيضاً
منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان

منظمة التعاون الإسلامي: نرحب بالمبادرة السعودية لحل أزمة السودان

الأميرة كيت تكشف مفاجأة لأول مرة بشأن حياتها الملكية

الأميرة كيت تكشف مفاجأة لأول مرة بشأن حياتها الملكية

خطوات الوصول للخدمة

ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

قد يهمّك أيضاً
العثور على مفقود جازان متوفيًا بعد بحث لمدة شهرين

العثور على مفقود جازان متوفيًا بعد بحث لمدة شهرين

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة