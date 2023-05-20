لحظة سقوط مروع لطائرة إف-18 الأمريكية الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك توتنهام يسقط أمام برينتفورد بثلاثية طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا ساعة ذكية لقياس السكر كبديل لوخز الإبر مواطن يعفو عن قاتل شقيقه لوجه الله: لو عطيتونا الخميس وأبها ما خذيناها لقطات صادمة لحادث سرقة واعتداء على امرأة بنيويورك ديسانتس يتقدم على بايدن في استطلاع جديد للرأي الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون في انتظار ريانة والقرني
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 2 ذو القعدة 1444هـ.
ولفتت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.