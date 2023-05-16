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يتوقع أن يتم طرح 300 ألف وحدة بحلول 2025

طرح 50 ألف وحدة سكنية قريبًا في السعودية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
طرح 50 ألف وحدة سكنية قريبًا في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استعدادها لطرح 50 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة.

 

50 ألف وحدة

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، حيث قال: نستهدف خلال الفترة المقبلة من هذا العام طرح 50 ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة.

ولفت السويلم إلى أنه في خلال 2025 يتوقع أن يتم طرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، موزعة بمختلف المناطق، ولاسيما التي تشهد إقبالًا أكبر على الطلب على المعروضات.

دعم سكني

على صعيد آخر، كشف برنامج الدعم السكني، الشروط والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، حيث جاءت على النحو التالي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

دعم الأراضي

كما كشف البرنامج شروط استحقاق دعم الأراضي المجانية، ضمن الخدمات المقدمة لمستفيدي البرنامج.

وأوضح البرنامج أن الالتزامات المُنطبقة على مستفيدي منتج الأرض هي: إصدار رخصة البناء ومباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد تخصيص منتج الأرض.

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