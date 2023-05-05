التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز 250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات خسوف شبه الظل القمري الليلة في سماء المملكة اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي 3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017 الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف
يغيب نجم الهلال، سالم الدوسري عن مواجهة الغد أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، في واقعة أعادت للأذهان نهائي دوري أبطال آسيا 2017.
حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه لاعب #الهلال سالم الدوسري🟥#الهلال_اوراوا | #SSC pic.twitter.com/Yy1Btb8Jr4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد أوراوا، ونجح في هز الشباك بالشوط الأول، قبل أن يسجل الفريق الياباني في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للدوسري عند الدقيقة 86 من أحداث الشوط الثاني، وذلك بعد مخالفة مع اللاعب كين إيواو، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.
وأصبح الدوسري ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال آسيا ينجح في تسجيل هدف في المباراة النهائية، ويخرج بالبطاقة الحمراء، بعد الكاميروني جوزيف جوب مع الاتحاد في إياب نهائي 2005.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها سالم الدوسري على البطاقة الحمراء في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وطُرد في إياب نسخة 2017 أمام أوراوا الياباني أيضًا.
وتتشابه الظروف الحالية مع دوري أبطال آسيا 2017، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 في النسختين، ولكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خسر إيابًا ضد أوراوا بهدف دون رد.
وتأمل الجماهير الهلالية، ألا يتأثر الفريق الأول لكرة القدم بغياب سالم الدوسري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب “سايتاما 2002″، والتتويج باللقب وتجنب تكرار سيناريو 2017 أمام أوراوا.