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في نهائي دوري أبطال آسيا

طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017
المواطن - فريق التحرير

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يغيب نجم الهلال، سالم الدوسري عن مواجهة الغد أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، في واقعة أعادت للأذهان نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

طرد سالم الدوسري

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد أوراوا، ونجح في هز الشباك بالشوط الأول، قبل أن يسجل الفريق الياباني في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للدوسري عند الدقيقة 86 من أحداث الشوط الثاني، وذلك بعد مخالفة مع اللاعب كين إيواو، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

طرد سالم الدوسري في نهائي 2022
طرد الدوسري في مباراة الذهاب – المصدر alarabiya

وأصبح الدوسري ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال آسيا ينجح في تسجيل هدف في المباراة النهائية، ويخرج بالبطاقة الحمراء، بعد الكاميروني جوزيف جوب مع الاتحاد في إياب نهائي 2005.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها سالم الدوسري على البطاقة الحمراء في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وطُرد في إياب نسخة 2017 أمام أوراوا الياباني أيضًا.

طرد سالم الدوسري في نهائي 2017
طرد الدوسري في 2017 – المصدر alarabiya

نهائي آسيا 2017

وتتشابه الظروف الحالية مع دوري أبطال آسيا 2017، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 في النسختين، ولكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خسر إيابًا ضد أوراوا بهدف دون رد.

وتأمل الجماهير الهلالية، ألا يتأثر الفريق الأول لكرة القدم بغياب سالم الدوسري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب “سايتاما 2002″، والتتويج باللقب وتجنب تكرار سيناريو 2017 أمام أوراوا.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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