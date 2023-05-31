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وسط توتر بين القوتين الجارتين

طرد متبادل للصحفيين بين الصين والهند

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
طرد متبادل للصحفيين بين الصين والهند
المواطن - فريق التحرير

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حمّلت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، الهند، مسؤولية الخلاف حول إصدار التأشيرات والذي أدى إلى طرد صحفيين صينيين وهنود معتمدين لدى البلدين وسط توتر بين القوتين الجارتين.

الإجراءات المضادة

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ذكرت ماو أنه لم يكن أمام بكين من خيار سوى اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة، وذلك من دون تحديد الإجراءات المتّخذة. متّهمة الحكومة الهندية بتقصير صلاحية تأشيرات الصحفيين الصينيين بشكل تعسّفي وعدم تجديد تأشيراتهم منذ عام 2020.

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وردت الصين بتعليق طلبات تجديد تأشيرات الصحفيين الهنود، بينما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن “تأشيرة آخر صحافي صيني موجود في الهند انتهت صلاحيتها“.

بدوره، قال أنانث كريشنان مراسل صحيفة “ذي هيندو” عبر “تويتر” إنه “لم يبق سوى صحفي هندي واحد معتمد في بكين“.

اشتباك حدودي

من جهتها، حذّرت ماو من أن العودة إلى الوضع الطبيعي لا يمكن تصوّرها إلا إذا قدّمت نيودلهي “للصحفيين الصينيين المساعدة نفسها” التي تقدّمها الصين.

من المعروف أن العلاقات بين البلدين توتّرت منذ اشتباك حدودي على جبال الهيمالايا في يونيو 2020، وقتل فيه 20 جنديًا هنديًا و4 جنود صينيين على الأقل.

وفي أعقاب ذلك، حشدت الصين والهند على طول الحدود آلاف الجنود الذين لا يزالون في مواقعهم على الرغم من 18 جولة من المحادثات بين كبار الضباط العسكريين من البلدين.

 

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