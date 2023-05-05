طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات

كشف الخبير التقني سليمان الدلالي، حقيقة وجود كاميرات تجسس في الفنادق، وكيفية اكتشاف وجودها بالمسح البصري.

طرق اكتشاف الكاميرات

وقال الدلالي خلال حديثه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه لم يعد ممكنًا الكشف عن وجود الكاميرات، ولكنه أفاد بإمكانية إطفاء الأضواء وفتح ضوء الجوال لتفتيش زوايا الغرفة، وفي حال كان هناك لمعان يمكن الشك بوجود كاميرات.

وأضاف الدلالي أنه مع وصول المنتجات مثل الإضاءات، والمرايا التي تحتوي على كاميرات للسوق أصبح الأمر صعب، موجهًا نصائحه بعدم استخدام غرف الملابس بشركة أو محل أو مكان غير موثوق فيه.

وأشار الدلالي إلى وجود تطبيقات مجانية موجودة بالجوال مع فتح الكاميرا والتي قد تلتقط نوعين من الإرسال وبعض الترددات التي تشير إلى وجود إرسال سواء صوت أو صورة، بالإضافة لوجود قطع صغيرة بحجم الريموت يمكن من خلاله التنبيه بوجود جهاز صوتي أو تصوير فيديو أو إنذار.