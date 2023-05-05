Icon

تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل Icon طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات Icon الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية Icon التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى Icon أكوام من المعكرونة قرب جدول مياه في نيوجيرسي Icon الأهلي يهزم بيراميدز ويُتوج بالسوبر المصري Icon استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا Icon الأهلي يعود إلى دوري الكبار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطبيقات مجانية على الجوال تنبه بوجود إرسال

طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الخبير التقني سليمان الدلالي، حقيقة وجود كاميرات تجسس في الفنادق، وكيفية اكتشاف وجودها بالمسح البصري.

طرق اكتشاف الكاميرات

وقال الدلالي خلال حديثه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه لم يعد ممكنًا الكشف عن وجود الكاميرات، ولكنه أفاد بإمكانية إطفاء الأضواء وفتح ضوء الجوال لتفتيش زوايا الغرفة، وفي حال كان هناك لمعان يمكن الشك بوجود كاميرات.

وأضاف الدلالي أنه مع وصول المنتجات مثل الإضاءات، والمرايا التي تحتوي على كاميرات للسوق أصبح الأمر صعب، موجهًا نصائحه بعدم استخدام غرف الملابس بشركة أو محل أو مكان غير موثوق فيه.

وأشار الدلالي إلى وجود تطبيقات مجانية موجودة بالجوال مع فتح الكاميرا والتي قد تلتقط نوعين من الإرسال وبعض الترددات التي تشير إلى وجود إرسال سواء صوت أو صورة، بالإضافة لوجود قطع صغيرة بحجم الريموت يمكن من خلاله التنبيه بوجود جهاز صوتي أو تصوير فيديو أو إنذار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم