طرق للتجسس في الفنادق ومواطنة تتعرض لموقف صادم

حذر منصور الشبيبي– مهندس كهرباء ومدرب معتمد- من بعض حالات التجسس في بعض الفنادق بأشكال وطرق مختلفة.

طرق التجسس

واستعرض الشبيبي خلال مقطع فيديو إحدى اللمبات مثبت بها كاميرا، حيث تلجأ إليها بعض الفنادق للتجسس، محذرًا من وجود كارت ذاكرة لحفظ البيانات– فلاش ميموري- ويمكن متابعتها عن بعد ولها تطبيق خاص.

اللمبات وخطورتها

وروى المهندس الشبيبي موقفًا تعرضت له إحدى المواطنات في جدة، وقالت له: إنها تشعر أن هناك من يتجسس عليها، وعندما نصحها بتصوير الغرفة، وجد كاميرا بالفعل مثبتة في إحدى اللمبات لمراقبتها.

من جانب آخر، استعرض تشغيل الكاميرا التي بداخل اللمبة وتحريكها من كافة الزوايا عبر تطبيق الهاتف المحمول، مستعرضًا خطورتها لأنها تحتوي على مايكروفون وسماعة.