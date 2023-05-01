طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 10 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء 40 مئوية، مكة المكرمة وشرورة والخرج 38 مئوية، الرياض والدمام ووادي الدواسر 36 مئوية، الصمان والقنفدة 35 مئوية، المدينة المنورة وجدة وجازان وحفر الباطن 34 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 10 مئوية، أبها وتبوك والباحة 14 مئوية، حائل وعرعر وسكاكا والطائف 15 مئوية، العلا 16 مئوية، بريدة والدوادمي 17 مئوية، الوجه ورفحاء والمجمعة 18 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.