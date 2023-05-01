Icon

وصول سفينة عسكرية أمريكية من السودان إلى ميناء جدة Icon استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال Icon مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان Icon مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو Icon 981 مليون ريال أرباح سابك للمغذيات الزراعية في الربع الأول Icon التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف Icon طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى Icon وظائف بجامعة الأميرة نورة بنظام التعاقد Icon نصائح للمعتمرين عند شحن ماء زمزم في الطائرات Icon لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً للنصف الثاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 10 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء 40 مئوية، مكة المكرمة وشرورة والخرج 38 مئوية،  الرياض والدمام ووادي الدواسر 36 مئوية، الصمان والقنفدة 35 مئوية، المدينة المنورة وجدة وجازان وحفر الباطن 34 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 10 مئوية، أبها وتبوك والباحة 14 مئوية، حائل وعرعر وسكاكا والطائف 15 مئوية، العلا 16 مئوية، بريدة والدوادمي 17 مئوية، الوجه ورفحاء والمجمعة 18 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العليمي يجدد التزام المجلس بإحياء السلام واستعادة مؤسسات الدولة
العالم

العليمي يجدد التزام المجلس بإحياء السلام واستعادة...

العالم
تعليم وادي الدواسر: الدوام عبر مدرستي غدًا
السعودية اليوم

تعليم وادي الدواسر: الدوام عبر مدرستي غدًا

السعودية اليوم
بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ
العالم

بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية...

العالم
تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي
السعودية اليوم

تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الفنادق حول الحرم المكي في العشر الأواخر
السعودية اليوم

تعرف على أسعار الفنادق حول الحرم المكي...

السعودية اليوم
منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية
العالم

منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى...

العالم
قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية حمدالله والنصر
آخر الاخبار

قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

وظائف