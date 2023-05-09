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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 43 مئوية، الخرج 42 مئوية، الدمام والدهناء والصمان 41 مئوية، الرياض ووادي الدواسر والتنهات 40 مئوية، الدمام وشرورة 39 مئوية، وحفر الباطن 38 مئوية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة ونجران والمجمعة 37 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 14 مئوية، الباحة 16 مئوية، أبها والباحة 15 مئوية، حائل 17 مئوية، تبوك والعلا 18 مئوية، عرعر والطائف والوجه 19 مئوية، سكاكا وينبع 20 مئوية، وبيشة 22 مئوية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

 

 

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