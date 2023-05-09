طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون

كشفت وزارة الحج والعمرة، آلية استخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع فتح التقديم لإصدار التصاريح للحجاج من داخل المملكة.

دول مجلس التعاون

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: ما هي كيفية إخراج التصاريح لحجاج مقيمي دول مجلس التعاون؟

بدورها، رد حساب الوزارة على السائل، منوهًا بضرورة التواصل مع مكاتب شؤون الحجاج في دولة الإقامة للتسجيل حسب أنظمة الدولة وإجراءاتها واستكمال إجراءات التسجيل.

تصاريح الداخل

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بدء إصدار تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة، ابتداءً من يوم 15 شوّال 1444هـ.

كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذي الحجة 1444هـ، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.

وفي وقت سابق، نوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.