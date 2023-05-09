طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون 487 قتيلًا و2612 مصابًا حصيلة الاشتباكات السودانية الخزانة الأمريكية: اقتصادنا قد يتعرض لضربة كبيرة هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديع فيصل بن فرحان في زيارة رسمية بالجزائر تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى كندا تطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتهمه بترهيب أحد مسؤوليها تفاصيل أول ترخيص للاستزراع السمكي في السعودية قبل 37 عامًا
كشفت وزارة الحج والعمرة، آلية استخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع فتح التقديم لإصدار التصاريح للحجاج من داخل المملكة.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: ما هي كيفية إخراج التصاريح لحجاج مقيمي دول مجلس التعاون؟
بدورها، رد حساب الوزارة على السائل، منوهًا بضرورة التواصل مع مكاتب شؤون الحجاج في دولة الإقامة للتسجيل حسب أنظمة الدولة وإجراءاتها واستكمال إجراءات التسجيل.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة بدء إصدار تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة، ابتداءً من يوم 15 شوّال 1444هـ.
كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذي الحجة 1444هـ، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.
وفي وقت سابق، نوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.