طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن كيفية إضافة عقد الإيجار إلى حساب المستفيد لضمان عدم توقف الدعم.
وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المتابعين، أنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكان المستفيد التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “.
وأضافت أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.
يأتي ذلك بعد انتشار عدد من الأخبار على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الإيداع، مؤكدًا أن صرف الدفعة في موعدها يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 الموافق، 20 شوال 1444 من التاريخ الهجري.