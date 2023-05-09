Icon

طريقة إلغاء حجز الحج دون دخول أبشر Icon مدني النعيرية يخمد حريقًا في أعلاف Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon موعد مباراة الباطن والطائي Icon إحباط تهريب أكثر من 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة Icon برنامج ريف يقدم أكثر من 50 مليون ريال دعمًا للمستفيدين بتبوك Icon أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني Icon فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استخدام تطبيق نسك أبرزها

طريقة إلغاء حجز الحج دون دخول أبشر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
طريقة إلغاء حجز الحج دون دخول أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن طريقة إلغاء حجز أداء الحج في حال كان الشخص قد سجل في موسم عام 1444هـ ويرغب في إلغاء الحجز.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “للحجاج من داخل المملكة المسجلين لأداء حج 1444هـ، في حال رغبتكم بإلغاء حجزكم لحج هذا العام يمكنكم ذلك مباشرة عبر موقع وزارة الحجّ والعمرة؛ أو تطبيق نسك”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية

لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية

وأضافت الوزارة أن هاتين الطريقتين تسهلان عملية إلغاء التصريح دون الحاجة إلى منصة أبشر.

قد يهمّك أيضاً
هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انضمام ميسي للدوري السعودي

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انضمام ميسي للدوري السعودي

إصدار تصاريح الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.

كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم