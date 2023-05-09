طريقة إلغاء حجز الحج دون دخول أبشر مدني النعيرية يخمد حريقًا في أعلاف وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين موعد مباراة الباطن والطائي إحباط تهريب أكثر من 106 كجم من الشبو عبر منفذي البطحاء والحديثة برنامج ريف يقدم أكثر من 50 مليون ريال دعمًا للمستفيدين بتبوك أمير تبوك يرعى حفل تدشين مبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى السوداني فيصل بن فرحان: توافق تام في الرؤى بين المملكة والجزائر
كشفت وزارة الحج والعمرة، عن طريقة إلغاء حجز أداء الحج في حال كان الشخص قد سجل في موسم عام 1444هـ ويرغب في إلغاء الحجز.
وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “للحجاج من داخل المملكة المسجلين لأداء حج 1444هـ، في حال رغبتكم بإلغاء حجزكم لحج هذا العام يمكنكم ذلك مباشرة عبر موقع وزارة الحجّ والعمرة؛ أو تطبيق نسك”.
وأضافت الوزارة أن هاتين الطريقتين تسهلان عملية إلغاء التصريح دون الحاجة إلى منصة أبشر.
وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.
كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.