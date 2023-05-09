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طريقة استخراج سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًا

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
طريقة استخراج سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة وخطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات إلكترونياً.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الخدمة تمكن الأم عبر منصة أبشر من إصدار سجل أسرة يضم أبناءها من أب سعودي مع طلب إيصاله إلى عنوانها الوطني.

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خطوات التقديم

1 ـ تسجيل الدخول إلى حساب المستفيدة في المنصة.

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2ـ  اختيار خدماتي.

3ـ اختيار خدمات.

4ـ الدخول إلى الأحوال المدنية.

5ـ  إصدار سجل الأسرة للأمهات.

6ـ  الاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة مع استكمال التقديم على الخدمة.

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