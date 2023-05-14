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طريقتان أمام مانشستر سيتي لحسم البريميرليغ

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
طريقتان أمام مانشستر سيتي لحسم البريميرليغ
المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي مانشستر سيتي قريبًا من التتويج بـ الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/2023، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي إيفرتون عصر اليوم بثلاثية دون رد في الجولة الـ36 من عمر المسابقة.

مانشستر سيتي متصدر

ويبتعد مان سيتي حاليًا بفارق 4 نقاط عن نادي آرسنال صاحب المركز الثاني، حيث يواجه آرسنال فريق برايتون حاليًا.

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ويملك مان سيتي طريقتين من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، حيث يحتاج السيتي لخسارة آرسنال أمام برايتون اليوم، ليكون السيتي بحاجة للفوز في مباراة واحدة من أصل 3 مباريات متبقية له.

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أما في حال فوز آرسنال على برايتون، فسيكون السيتي بحاجة للفوز في مباراتين من أصل 3 متبقية له للفوز بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

ويتبقى لـ مان سيتي 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي وهم ” تشيلسي، برايتون، برينتفورد”.

هالاند - إيفرتون ضد مانشستر سيتي

هزيمة إيفرتون بثلاثية

وفي مباراة إيفرتون، نجح الألماني إلكاي جوندوجان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، بعد تلقيه تمريرة مميزة من رياض محرز، وحاول اللاعبون التسجيل مجددًا، وبعد دقيقتين؛ تمكن اللاعب الألماني من صناعة هدف سجله النرويجي إيرلينج هالاند.

وانتفض اللاعبون في الدقائق المتبقية، لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر إيفرتون ضد مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل جوندوجان تألقه ونجح في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51، من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل مميز، وكاد هالاند أن يضيف الهدف الرابع عند الدقيقة 60، ولكن مرت الكرة بعيدًا.

ويتواجد السيتي حاليًا في الصدارة برصيد 85 نقطة.

هالاند - إيفرتون ضد مانشستر سيتي

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