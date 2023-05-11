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قبل مباراة الغد في ملعب الجوهرة

طريق الهلال والوحدة لنهائي كأس الملك

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
طريق الهلال والوحدة لنهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال والوحدة ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وسط صراع قوي من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة الهلال والوحدة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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ولي العهد
ولي العهد

مشوار الهلال والوحدة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وفي نهائي مبكر، اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الاتحاد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، وفاز الزعيم بصعوبة بهدف دون رد في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

على الجانب الآخر، نجح فرسان مكة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @KingCupSA

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