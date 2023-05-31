طريق مكة تنهي إجراءات 300 حاج تركي بإسطنبول بسهولة ويسر

أنهت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول اليوم، إجراءات “300” حاج من جمهورية تركيا، المغادرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، حيث تم توزيع الورود على الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفي وقت وجيز.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.