طريق مكة سرعة في الإجراء ودقة بالتنفيذ

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان
حقَّقت مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، نجاحًا ملموسًا ودقة في إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من باكستان إلى الأراضي المقدسة.
“واس” التقت في مطار إسلام آباد الدولي مشرف صالة مبادرة “طريق مكة” المقدم ياسر الغامدي، الذي أوضح في حديثه لـ”واس” أن المبادرة تعمل على إنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من الصالة المخصصة للمبادرة في مطار إسلام آباد بكل يسر وسهولة, حيث يتم استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات؛ لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة والتأكد من الجوازات عند بوابة الخروج، والانتقال إلى صالة الانتظار والتأكد من جوازات السفر قبل الصعود إلى الطائرة, وفور الوصول إلى مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة يتم انتقالهم إلى مقار سكنهم عبر مسارات مخصصة لهم.