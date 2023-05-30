طريق مكة سرعة في الإجراء ودقة بالتنفيذ

حقَّقت مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، نجاحًا ملموسًا ودقة في إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من باكستان إلى الأراضي المقدسة.

“واس” التقت في مطار إسلام آباد الدولي مشرف صالة مبادرة “طريق مكة” المقدم ياسر الغامدي، الذي أوضح في حديثه لـ”واس” أن المبادرة تعمل على إنهاء إجراءات الحجاج المستفيدين من الصالة المخصصة للمبادرة في مطار إسلام آباد بكل يسر وسهولة, حيث يتم استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات؛ لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة والتأكد من الجوازات عند بوابة الخروج، والانتقال إلى صالة الانتظار والتأكد من جوازات السفر قبل الصعود إلى الطائرة, وفور الوصول إلى مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة يتم انتقالهم إلى مقار سكنهم عبر مسارات مخصصة لهم.