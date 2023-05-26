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تزامنًا مع بدء الإجازة المطولة للطلاب

طفلة تتغزل بأمطار أبها: تعالوا والله الأجواء ممتعة

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
طفلة تتغزل بأمطار أبها: تعالوا والله الأجواء ممتعة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” الأجواء الماطرة في أبها، والتي ساهمت في جذب السياح والأهالي، تزامنًا مع الإجازة المطولة للطلاب.

وذكرت طفلة تدعى نورسين لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أنها تحب الأمطار والأشجار الموجودة في شارع الفن بأبها، قائلة: “مرة أنا أحب أبها وأعشقها.. والله الأجواء ممتعة وجميلة تعالوا يا أهل أبها ومن كل مكان”.

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وقالت نورسين: إنها تعشق أبها وتحب الأشجار البنفسجية، داعية المواطنين في المملكة كافة إلى زيارة أبها للاستماع بطقسها.

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