طفلة تتغزل بأمطار أبها: تعالوا والله الأجواء ممتعة

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وثقت “قناة الإخبارية” الأجواء الماطرة في أبها، والتي ساهمت في جذب السياح والأهالي، تزامنًا مع الإجازة المطولة للطلاب.
وذكرت طفلة تدعى نورسين لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أنها تحب الأمطار والأشجار الموجودة في شارع الفن بأبها، قائلة: “مرة أنا أحب أبها وأعشقها.. والله الأجواء ممتعة وجميلة تعالوا يا أهل أبها ومن كل مكان”.
وقالت نورسين: إنها تعشق أبها وتحب الأشجار البنفسجية، داعية المواطنين في المملكة كافة إلى زيارة أبها للاستماع بطقسها.
فيديو | تزامنا مع الإجازة المطولة للطلاب.. أجواء ماطرة تجذب السياح والأهالي في #أبها
نورسين: أعشق أبها وأحب الأشجار البنفسجية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VtB6Ql6DX7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023