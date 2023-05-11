طفل غزة ممسكًا بحصالة نقوده: كنت أحوش لشراء سرير

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لاقى مقطع فيديو طفل من غزة يبكي بيته وألعابه التي توارت تحت الركام، جراء القصف الإسرئيلي لمنزل عائلته، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدموع عينيه.. طفل غزي يبكي بيته وألعابه التي اندثرت تحت الركام جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة المصري ببيت لاهيا ممسكاً حصالة نقوده التي انتشلها من بين الدمار pic.twitter.com/LJpjEJc5GMقد يهمّك أيضاً
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 11, 2023
ويظهر الفيديو الطفل وهو ممسك بحصالة نقوده التي انتشلها من بين الدمار، حيث قال إنه كان يجمع الأموال ليشتري سريرًا جديدًا، لكنه خسر كل منزله.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 قتلى و7 جرحى إلى مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس.
وأفادت الوزارة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدًا و76 إصابة.