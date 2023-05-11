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انتشلها من تحت الركام بعد القصف الإسرائيلي

طفل غزة ممسكًا بحصالة نقوده: كنت أحوش لشراء سرير

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
طفل غزة ممسكًا بحصالة نقوده: كنت أحوش لشراء سرير
المواطن - فريق التحرير

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لاقى مقطع فيديو طفل من غزة يبكي بيته وألعابه التي توارت تحت الركام، جراء القصف الإسرئيلي لمنزل عائلته، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الطفل وهو ممسك بحصالة نقوده التي انتشلها من بين الدمار، حيث قال إنه كان يجمع الأموال ليشتري سريرًا جديدًا، لكنه خسر كل منزله.

قصف غزة

وفي وقت سابق من اليوم،  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 3 قتلى و7 جرحى إلى مجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت 25 شهيدًا و76 إصابة.

 

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