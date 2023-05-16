طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة,في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم،حائل،الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ,وحالة البحر خفيف الموج ,فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .