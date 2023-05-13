طلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في آيتكس 2023

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وفاز بالذهبية في مجال علوم البيئة الطالب نواف محمد العقل من إدارة تعليم الرياض، والطالب إلياس يوسف البطاط من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، والطالب عبدالله فهد العتيبي من إدارة تعليم الخرج، والطالب عبد الإله محمد بن رعيدان
من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة غلا متعب النفيعي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة نورة عبد الرحمن القيضي من إدارة تعليم القصيم، والطالبة يمن زامل العتيبي من إدارة تعليم جدة.
وحقّقت الطالبة أميرة علي العجلان من إدارة تعليم القصيم الميدالية الفضية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، كما فازت بفضية الصحة والتقنية الطبية الطالبة رأد صالح القحطاني، والطالبة رأف صالح القحطاني من إدارة تعليم جدة.
وتأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم؛ بما يعزّز حضورهم وتفوقهم على صعيد المنافسات العالمية.