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منها 10 جوائز ذهبية كبرى

طلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في آيتكس 2023

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
طلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في آيتكس 2023
المواطن - فريق التحرير

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حقّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.

الجوائز الذهبية

وفاز بالذهبية في مجال علوم البيئة الطالب نواف محمد العقل من إدارة تعليم الرياض، والطالب إلياس يوسف البطاط من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، والطالب عبدالله فهد العتيبي من إدارة تعليم الخرج، والطالب عبد الإله محمد بن رعيدان

من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة غلا متعب النفيعي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة نورة عبد الرحمن القيضي من إدارة تعليم القصيم، والطالبة يمن زامل العتيبي من إدارة تعليم جدة.

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وحصل على الذهبية في مجال الأتمتة والعمليات الطالبة نورة عمر المسند من إدارة تعليم الرياض، كما حقّق الطالب عبدالله عبده الكناني من إدارة تعليم القنفذة الميدالية الذهبية في مجال الروبوتات، والطالبة الين عمر القبلان من إدارة تعليم الرس ذهبية علوم وهندسة المواد.

الميداليات الفضية

ونال الميدالية الفضية في علم وهندسة المواد الطالب سعد أحمد الصغير، والطالبة روز عمر الجشي، والطالب عبد الرحمن سامي الجوهر من إدارة تعليم الشرقية، والطالب عبدالله فهد السعيد من إدارة تعليم الأحساء، والطالب یزن عوض الشمراني من إدارة تعليم عسير.

وحقّقت الطالبة أميرة علي العجلان من إدارة تعليم القصيم الميدالية الفضية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، كما فازت بفضية الصحة والتقنية الطبية الطالبة رأد صالح القحطاني، والطالبة رأف صالح القحطاني من إدارة تعليم جدة.

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وتأتي مشاركة أبناء وبنات المملكة في إطار استمرار نهج وزارة التعليم في دعم واكتشاف طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية؛ وذلك للتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم؛ بما يعزّز حضورهم وتفوقهم على صعيد المنافسات العالمية.

معرض آيتكس

ويُعدّ معرض آيتكس منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية.
   آيتكس

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