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على مدى ثلاثة أيام وبالارتباط اللحظي مع مركبة الفضاء الدولية

طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يشاركون رواد الفضاء التجارب العلمية

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يشاركون رواد الفضاء التجارب العلمية
المواطن - فريق التحرير

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يشارك طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولمدة ثلاثة أيام في التجارب العلمية حول الفضاء، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

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وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة لتعليم الرياض عبد السلام الثميري، يشارك طلاب وطالبات تعليم الرياض من خلال ثلاث تجارب علمية في أوقات مختلفة مع رائدي الفضاء، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً من اليوم السبت بتنفيذ تجربة “انتشار الألوان السائلة” لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ، وتجربة “الطائرات الورقية الفضائية” لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة ، وتجربة “أنماط انتقال الحرارة”، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية .

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وأشار الثميري إلى أنه يتم تنفيذ التجارب الثلاث داخل صالة مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة، حيث سيتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

 

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