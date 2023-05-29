طلبات توتنهام قد تبعد هاري كين عن الريال

يسعى ريال مدريد الإسباني، لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليرتبط اسمه بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتهنام هوتسبير، هاري كين.

الريال مهتم بـ هاري كين

وأبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رغبته بتدعيم مركز رأس الحربة في الموسم الجديد، بعد تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو المرينغي، الصيف المقبل”.

وأضاف: “الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا)”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “هاري كين يعد الخيار الأول لدى أنشيلوتي، لكن تظل الأزمة في أن توتنهام سيطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله”.

فيرمينو الأقرب للريال

وأردف: “ومع وضع الصفقات المحتملة (مبابي وهالاند) في الاعتبار، فإن فيرمينو يعد الخيار الأقل تكلفة في ميركاتو ريال مدريد، لأنه سيأتي مجانًا، ويتمتع بخبرة اللعب في فرق النخبة، بالإضافة إلى أنه يشبه كريم بنزيما في أسلوب لعبه”.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “آس” الإسبانية: “فيرمينو مهاجم لكنه يميل للعب دور صانع الألعاب، ويركز على التعاون وتحسين أداء زملائه”.