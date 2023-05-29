طلبة الرياض يودعون ريانة والقرني بالسلام الوطني

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ودع طلاب تعليم الرياض، رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي بالسلام الوطني، وذلك خلال اليوم الثالث والأخير من التجارب العلمية التي أجراها طلبة المدارس، بمشاركة من القرني وريانة، في بث مباشر من محطة الفضاء الدولية.
ونشرت “قناة الإخبارية” فيديو لطلبة الرياض وهم يودعون رائدي الفضاء بالسلام الوطني.
وفي وقت سابق، بدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، اليوم الاثنين، تجربة تفاعلية مشتركة مع طلاب المدارس، والتي تناولت هذه المرة تجربة أنماط انتقال الحرارة في الأرض مقارنة بالفضاء في ثالث البرامج التعليمية من الفضاء.
وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية” أوضح القرني أن التجربة بدأت بالتسخين من درجة 28.1 مئوية ووصلت لأعلى درجة وهي 45.2 مئوية مستغرقة نحو 2.40 ثانية بالضبط، استخدم فيها مجسمًا يحيط به من قطب مفرغ يحاكي محطة الفضاء الدولية في الخارج.
فيما أشارت ريانة إلى أن هناك أكثر من طريقة لانتقال الحرارة، لافتة إلى أن الطريقة الوحيدة المتوفرة عن طريق انتقال الإشعاع، لذا قاموا بإحضار بيئة مشابهة للفضاء داخل هذا المجسم.
فيديو | طلاب تعليم الرياض يودعون رائدي الفضاء بالسلام الوطني#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/EzuHXhxeOq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2023