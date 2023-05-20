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خلال تنافسهم في عدد من المسابقات على المستوى الوطني والعالمي

طلبة “تعليم الرياض” يظفرون بـ 25 جائزة وميدالية خلال أسبوع

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
طلبة “تعليم الرياض” يظفرون بـ 25 جائزة وميدالية خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خلال الأيام السبعة الماضية (24-30 من شهر شوال) عدداً من المراكز المتقدمة ونحو 25 جائزة في مشاركاتهم المحلية والإقليمية والدولية، حيث كان الأسبوع حافلاً بالفوز وتحقيق الميداليات والتكريم على كافة المستويات.

وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات الفائزين وأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم بهذه الإنجازات المتوالية والتي جاءت نتيجة الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة نحو الريادة في التعليم والفوز بالجوائز العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م وفق أحدث البرامج والأساليب التي تنتهجها لتطوير قدرات ومواهب الطلاب والطالبات.

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من جهته أشاد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري بالمنجزات التي تحققت خلال هذا الأسبوع واصفاً إياه بأسبوع الحصاد والإنجازات، مشيراً إلى أن تعليم الرياض حقق العديد من القفزات النوعية في الفوز بالجوائز العالمية والإقليمية والوطنية.

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وقال الثميري إن هذه الجوائز المحققة جاءت من خلال العمل التكاملي بين المدرسة والأسر للمشاركة في إعداد وإخراج نماذج تنافس محلياً وعالمياً، مهنئاً أولياء أمور الطلبة الفائزين ومعلميهم.

وحصد طلاب وطالبات تعليم الرياض، الموهوبون المشاركون في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‫آيسف 2023 بأمريكا، 4 جوائز كبرى وجوائز خاصة في إنجاز وطني مميز.

فيما حظي الطلاب والطالبات المشاركون في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات ⁧‫آيتكس 2023، لدى وصولهم أرض الوطن، باستقبال حافل من مسؤولي الإدارة وأهالي الطلبة بعد تشريفهم الوطن بفوزهم وتتويجهم بالميداليات الذهبية.

وتأهل 10 طلاب وطالبات لتمثيل الإدارة في مشروع “تحدي القراءة العربي”.

كما شهد الأسبوع تتويج طلبة ⁧‫تعليم الرياض⁩ بكأس ⁧‫المركز الأول⁩ بعد حصولهم على أعلى درجة اختبار في اللغة الإنجليزية بأولمبياد اللغة الإنجليزية⁩ ELO 2023 الدولي والذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان.

ومحلياً حقق طلاب وطالبات تعليم الرياض مراكز متقدمة في جميع فروع مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية والتي أُقيمت في مكة المكرمة.

ورياضياً تأهل طلاب تعليم الرياض لدوري النخبة على مستوى الوطني في عددٍ من الألعاب المختلفة.

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