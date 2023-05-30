Icon

برق شديد يضيء ليل ينبع البحر Icon هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف مراقبين ميدانيين Icon السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
دخل دبوس بعينها اليمنى

طلبت منهم غمس وجهها في الكعكة فكانت الكارثة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
طلبت منهم غمس وجهها في الكعكة فكانت الكارثة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن فتاة روسية تعرضت لإصابة خطيرة في عينها، بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في حفل يوم ميلاها.

تفاصيل الحادث

وقررت فتاة من مدينة سيمفروبل الروسية، الاحتفال بيوم ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودًا في زينة القالب بعينها اليمنى، وفقًا لقناة SHOT على تيليجرام.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

مجلس الوزراء يوافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية

وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقاً في ولاية كانساس الأمريكية

وبعد أن أدركت أنها تعرضت لإصابة قامت الفتاة بغسل وجهها مباشرة، وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.

فتاة محظوظة

وتبعًا للأطباء فإن الفتاة كانت محظوظة فلو كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة