طلبت منهم غمس وجهها في الكعكة فكانت الكارثة

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كشفت تقارير إعلامية أن فتاة روسية تعرضت لإصابة خطيرة في عينها، بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في حفل يوم ميلاها.
وقررت فتاة من مدينة سيمفروبل الروسية، الاحتفال بيوم ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودًا في زينة القالب بعينها اليمنى، وفقًا لقناة SHOT على تيليجرام.
وبعد أن أدركت أنها تعرضت لإصابة قامت الفتاة بغسل وجهها مباشرة، وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.
وتبعًا للأطباء فإن الفتاة كانت محظوظة فلو كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيًّا.