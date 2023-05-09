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ارتفع حجم أسطوله لـ 48 طائرة

طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن تسلمه 3 طائرات وذلك مع اقتراب موسم الحج.

وبذلك ارتفع حجم أسطول طيران ناس إلى 48 طائرة، مسجلًا أسرع نمو بلغت نسبته 84% خلال عامين.

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يأتي ذلك في إطار التزامه بخدمة ضيوف الرحمن، والمضي قدمًا في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

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