طيران ناس يتسلم 3 طائرات مع اقتراب موسم الحج

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن تسلمه 3 طائرات وذلك مع اقتراب موسم الحج.

وبذلك ارتفع حجم أسطول طيران ناس إلى 48 طائرة، مسجلًا أسرع نمو بلغت نسبته 84% خلال عامين.

يأتي ذلك في إطار التزامه بخدمة ضيوف الرحمن، والمضي قدمًا في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.