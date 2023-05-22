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ابتداء من 20 يونيو وتشغيل 8 رحلات أسبوعية إلى تركيا وجورجيا

طيران ناس يعلن عن 3 وجهات صيفية من القصيم إلى إسطنبول وطرابزون وتبليسي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
طيران ناس يعلن عن 3 وجهات صيفية من القصيم إلى إسطنبول وطرابزون وتبليسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق 3 وجهات مباشرة في موسم صيف 2023 من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم على هامش مشاركته كناقل جوي رسمي في معرض الرياض الدولي للسفر الذي يقام من 22-24 مايو 2023م.

وستنطلق رحلات موسم صيف 2023 المباشرة من القصيم ابتداء من 20 يونيو من العام الجاري إلى مدينتي إسطنبول في تركيا بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، الخميس، والسبت، ولطرابزون بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الجمعة، السبت، والأحد. وللعاصمة الجورجية تبليسي بواقع رحلتين أسبوعية يومي الخميس والسبت ويمكن لضيوف طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال الموقع الالكتروني وكافة قنوات الحجز.

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وخلال موسم الصيف هذا العام 2023، أعلن طيران ناس إضافة 10 وجهات ومسارات جديدة في آسيا وأوروبا، ابتداء من الشهر المقبل “يونيو”، ليرتفع عدد وجهته الصيفية إلى 20 وجهة، بهدف تعزيز شبكة رحلاته الدولية المتنامية، حيث تشمل وجهاته الجديدة جزر المالديف، ويريفان في أرمينيا، وأنطاليا في تركيا، وتيفات في مونتينيغرو “الجبل الأسود” كأربع وجهات جديدة ومباشرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إضافة إلى ستة خطوط سير جديدة، أربعة منها من الدمام إلى كل من صلالة في سلطنة عمان وإسطنبول وطرابزون في تركيا والعاصمة الألبانية تيرانا، بالإضافة إلى خطي سير من جدة إلى بودروم في تركيا وصلالة.

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وانطلق الحدث السنوي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة السعودية، بحضور 314 عارضًا من 55 دولة ويتوقع أن يستقبل أكثر من 30 ألف زائر، مما يجعل من المعرض أكبر حدث ترويجي للسياحة الداخلية والخارجية في المملكة.

ومن خلال الشراكة مع معرض الرياض للسفر 2023 بصفته الناقل الجوي الرسمي لهذا الحدث السنوي الهام، يؤكد طيران ناس التزامه بدعم صناعة السفر في المملكة، ودعم الشركات المحلية المتخصصة في صناعة السفر والسياحة.

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