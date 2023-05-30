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مدرّب من البحرية الروسية

ظهور الحوت الجاسوس مجددًا في السويد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
ظهور الحوت الجاسوس مجددًا في السويد
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت منظمة تراقب تحركات الحوت الجاسوس، أمس الاثنين، أن حوت بيلوغا عاود الظهور قبالة الساحل السويدي.

جاسوس مدرّب

وكانت تكهنات قد أثيرت بأنه جاسوس مدرّب من البحرية الروسية لدى ظهوره ملفوفًا بحزام في النرويج سنة 2019.

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ورُصد الحوت لأول مرة في أقصى شمال النرويج، في منطقة فينمارك، وأمضى أكثر من ثلاث سنوات يتحرك ببطء أسفل النصف العلوي من الساحل النروجي، قبل أن يسرّع خطواته فجأة في الأشهر الأخيرة ليبلغ النصف الثاني من السواحل النرويجية، إلى أن ظهر يوم الأحد في هونبوستراند، قبالة الساحل الجنوبي الغربي للسويد.

وذكر عالم الأحياء البحرية في منظمة “وان وايل” سيباستيان ستراند لوكالة فرانس برس: “لا نعرف سبب تحركه بهذه السرعة في الوقت الحالي”، خصوصًا أنه يتحرك “بسرعة كبيرة بعيدًا عن بيئته الطبيعية”.

وأردف: “يمكن أن تكون الهرمونات هي التي تدفعه للبحث عن رفيقة. أو قد يكون ذلك عائدًا إلى الشعور بالوحدة؛ لأن حوت البيلوغا نوع اجتماعي للغاية، ما يعني أنه قد يكون يبحث عن حيتان أخرى من نوعه”.

مواصفات الحوت

وأشار ستراند إلى أن الحوت قد يبلغ ما بين 13 و14 عامًا؛ ما يعني أنه “في عمر تكون فيه هرموناته قوية جدًّا”.

ومع ذلك، فإن أقرب حيتان “بيلوغا” موجودة في أرخبيل سفالبارد، في أقصى شمال النرويج.

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