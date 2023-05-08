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بعد ساعات من حفل التتويج

ظهور خاص ومفاجئ للملك تشارلز وزوجته في أمريكان آيدول

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
ظهور خاص ومفاجئ للملك تشارلز وزوجته في أمريكان آيدول
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهد برنامج أمريكان أيدول، مفاجأة مدوية، في حلقة مساء أمس الأحد، بعدما شهدت ظهورًا خاصًا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بعد ساعات من حفل التتويج الذي تابعه الملايين حول العالم.

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ظهور مفاجئ

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ظهور الملك وقرينته كان مفاجأة ملكية للجماهير في جميع أنحاء العالم، عبر ظهورهما مع كاتي بيري وليونيل ريتشي، اللذين كانا في المملكة المتحدة لتقديم عروض خلال حفل التتويج.

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جاء ظهور تشارلز وكاميلا المفاجئ في سلسلة المسابقات الغنائية الطويلة في بداية عرض أمس الأحد وبعد ساعات فقط من أداء كل من بيري وريتشي في حفل تتويج الملك في قلعة وندسور.

احتفالات قلعة وندسور

شكر كل من تشارلز وكاميلا المطربين على أدائهم الرائع ودعوا بيري وريتشي إلى الانضمام للحفلة بعد انتهاء الحفلة الموسيقية.

لا تزال كاتي بيري تحظى باهتمام كبير من المواقع الإلكترونية ورواد السوشيال ميديا بعد إطلالتها العفوية السبت الماضي خلال التتويج، وخاصة بعد تعرضها للموقف المربك حين أضاعت الكرسي الخاص بها قي حفل التنصيب، فهي أكملت يومها بشكل عادي والتقطت العديد من الصور والسيلفيز حيث بدت لجمهورها ومتابعيها وهي تستمتع بأدق تفاصيل ذلك اليوم التاريخي.

وأحيت كاتي أمس الأحد حفلاً في قلعة وندسور، بحضور شخصيات رسمية ونجوم عالميين، ويشاركها الحفل ليونيل ريتشي وأندريا بوتشيلي وآخرون، وأظهر أفراد العائلة المالكة انسجامًا واضحًا مع بيري خلال الحفل، وفقًا لما أظهرته مقاطع الفيديو.

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