ظهور مسيرة مجهولة بمطار فريدريك شوبان ببولندا

كشفت قناة TVN البولندية، عن استمرار ظهور مسيرات مجهولة، فوق مطار “فريدريك شوبان” في العاصمة وارسو، في منطقة حظر الطيران.

تفاصيل الحادث

وأعلنت القناة في تقريرها أن إحدى هذه المسيرات حلقت أمس الثلاثاء على مسافة 60 مترًا من طائرة تركية كانت متجهة للهبوط في مطار “فريدريك شوبان”.

وبحسب التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه القناة من برج المراقبة في المطار، أفاد الطيار بوجود مسيرة داكنة باللون البني المائل للسواد، على ارتفاع 200 قدم، قطرها يساوي 50 سم تقريبًا.

وفي وقت سابق من الشهر أفادت إذاعة RMF، برصد مسيرتين مجهولتين على مسافة قريبة من طائرات النقل المدني في المطارات البولندية، إحداهما رصدت في منطقة حظر الطيران في مطار “فريدريك شوبان، والثانية في مطار “كاتوفيتسي”.

وفي وقت لاحق أعلنت شركة “المطارات البولندية”، أنه سيتم قريبًا تركيب نظام للكشف عن المسيرات وتحييدها في مطار “فريدريك شوبان”.