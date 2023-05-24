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طالبًا إلقاء نظرة على رضيع عمره 3 أشهر

عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لقرد أورانجوتان دفعه الفضول للتأشير بيده طالبًا إلقاء نظرة على رضيع عمره 3 أشهر.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار قرد من نوع أورانجوتان، في حديقة لويفل للحيوانات بولاية كنتاكي الأمريكية، لرؤية رضيع عمره 3 أشهر.

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وعلى الفور استجاب الزائرون للقرد وقاموا بتمكينه من إلقاء نظرة على الرضيع من خلف الزجاج.

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