عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لقرد أورانجوتان دفعه الفضول للتأشير بيده طالبًا إلقاء نظرة على رضيع عمره 3 أشهر.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار قرد من نوع أورانجوتان، في حديقة لويفل للحيوانات بولاية كنتاكي الأمريكية، لرؤية رضيع عمره 3 أشهر.
وعلى الفور استجاب الزائرون للقرد وقاموا بتمكينه من إلقاء نظرة على الرضيع من خلف الزجاج.