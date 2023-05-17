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زوجان قررا تأجير منزلهما

عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قرر زوجان ترك منزلهما للعيش في شاحنة صغيرة بقيمة 13000 جنيه إسترليني؛ من أجل القيام بجولة سفر حول العالم.

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قرار صعب

وتخلى أحد الزوجين عن وظيفته من أجل تحقيق حلمهما، بالإضافة إلى تأجير منزلهما ليساعدهم في الحصول على المال والقيام بجولتهما حول العالم.

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واشترى سامي وكريس هوار، البالغان من العمر 30 عامًا، سيارتهما Ford Transit في مايو 2021، وزارا حوالي 12 دولة في الأشهر الخمسة الماضية.

منزل أحلامهما

وقالت الزوجة لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “تركنا وظائفنا لنعيش في شاحنة صغيرة بقيمة 13 ألف جنيه إسترليني ونسافر حول العالم، ويساعدنا تأجير منزلنا على كسب المال والانطلاق لتحقيق حلمنا”.

جاء قرار الزوجين بعد استئجار عربة عندما ذهبوا في عطلة إلى نيوزيلندا في عام 2018، وبعد شراء أول شاحنة لهما في أكتوبر 2018، أدرك الزوجان أن هذه هي الحياة الرائعة بالنسبة لهما قررا أن يصبح منزلهما هو تلك الشاحنة.

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