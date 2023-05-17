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معلمون ومعلمات يترقبون للعودة إلى العائلة والأهل والديار

الإعلان عن حركة النقل الخارجي غداً

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
الإعلان عن حركة النقل الخارجي غداً
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم غداً الخميس، الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي بتاريخ 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م، على أن يتم الاستعلام عن النتائج عن عبر نظام نور “هنا الرابط“.

ويمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

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وكان التقديم على حركة النقل الخارجي قد انتهى بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ،  عبر نظام نور.

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دعوات المعلمين والمعلمات

وتفاعل المعلمون والمعلمات عبر هاشتاق #حركه_النقل_الخارجي، معبرين عن أمنياتهم بشمولهم بحركة النقل وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم بعد سنوات الغربة.

وغرد إبراهيم عبده نجمي بقوله: “معاناتي مع حركة النقل الخارجي تمتدّ إلى ١٢ سنة، منذ تعييني في عام ١٤٣٢هـ إلى هذه اللحظة، هذه المعاناة جسّدها ولدي البراء في هذه الدعوات يوم كان عمره عامين تقريبًا إلى أن تجاوز التسعة أعوام، وما زلتُ فيها مغتربًا عنه، أسأل الله أن يبشرني بالنقل في هذه الحركة على خير وصحة وسلام”.

وغردت نادية بقولها: “ست سنوات ما تحركت من مكاني، كانوا أطفالي مابعد درسوا والآن على وشك يدخلون المرحلة المتوسطة، عمر مرّ وأنا أكابد بالغربة وصرت الأم والأب والسائق والطبيب وعشت حياة القرية والبعد عن الأهل ولمّتهم نهاية كل أسبوع، يارب تفرحني وتفرح أولادي وأهلي بنهاية هذه الغربة”.

وعلقت أخرى بقولها: “#حركة_النقل_الخارجي، تحت هذا الوسم قلوب متلهفة ، وأعين دامعة ، يارب ارزقنا من واسع فضلك ورحمتك ، وامنن علينا بالنقل لديارنا سالمين غانمين فرحين بنعمة الله وفضله ياحي يا قيوم”.

وغرد جـارف بقوله: “العام الماضي جاني النقل بعد 10 سنوات غربة في ديرة ما ينعاش فيها، صحيح ما نقلت على الرغبة الأولى، لكن كانت فرحة لا توصف وإلى هذه اللحظة أستطعم حلاوتها كل ما تذكرتها، أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يكتب النقل لكل المغتربين والمغتربات وأن يقر عينهم بالوصول لأهاليهم”.

وغرد بدر بن محمد البلوي بقوله: “موعد إعلان نتائج  #حركة_النقل_الخارجي يوم الخميس 28-10-1444هـ بإذن الله تعالى ، دعائي بالتوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات لحركة نقل هذا العام”.

معلومات حركة النقل الخارجي

– بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.

– انتهاء التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.

– سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

– يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

– يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم خطوات التقديم للمعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة نور من هنا.
  • أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
  • من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الخارجي”.
  • أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
  • اضغط على حفظ.
  • يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
  • يمكن الاستعلام عن موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور، وبنفس الطريقة يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

 

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