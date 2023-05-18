اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام

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من المقرر أن يتم اليوم الخميس، الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي بتاريخ 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م، على أن يتم الاستعلام عن النتائج عن عبر نظام نور “هنا الرابط“.
1- الدخول على نظام نور هنا الرابط
2- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.
3- الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.
4- الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.
وكان التقديم على حركة النقل الخارجي قد انتهى بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، عبر نظام نور.
ويمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.
– بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.
– انتهاء التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.
– سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.
– يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.
– يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم خطوات التقديم للمعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية: