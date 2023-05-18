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يمكن الاعتراض على النتائج في أول ذي العقدة

اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم اليوم الخميس، الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي بتاريخ 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م، على أن يتم الاستعلام عن النتائج عن عبر نظام نور “هنا الرابط“.

طريقة الاستعلام عن النتائج

1- الدخول على نظام نور⁩ هنا الرابط

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2- الدخول على خدمات شؤون المعلمين.

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3- الضغط على الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

4- الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم نقلك عليها.

موعد تقديم الاعتراض

وكان التقديم على حركة النقل الخارجي قد انتهى بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ،  عبر نظام نور.

ويمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

معلومات حركة النقل الخارجي

– بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.

– انتهاء التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.

– سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

– يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

– يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم خطوات التقديم للمعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى منصة نور من هنا.
  • أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
  • من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الخارجي”.
  • أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
  • اضغط على حفظ.
  • يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
  • يمكن الاستعلام عن موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور، وبنفس الطريقة يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

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