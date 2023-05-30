تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان

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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير المواطن السعودي المختطف وتوقيف بعض المتورطين في الحادث، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس الاثنين، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية “اختطاف” مواطن سعودي في بيروت، مشددًا على أنه بخير.
وقال مولوي في مداخلة مع قناة “العربية” مساء الاثنين: إن القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية المواطن السعودي المختطف، مشددًا على أن هذه القضية تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء.
وكشف أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف المختطف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية.
وتابع: “نحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية”، مؤكدًا أن “الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يتكشف بعد”. وتابع: “لن نترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع”.
وبحسب مصادر لبنانية، يعمل المواطن السعودي المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية. هذا وأضافت المصادر أن خاطفي المواطن السعودي في بيروت طلبوا فدية مالية.
وبحسب معلومات “العربية”، فإن المواطن السعودي المخطوف يدعى “م. م”، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع “البيال” في وسط بيروت. وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية.
وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجرًا مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة المواطن السعودي المخطوف اتصالًا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.