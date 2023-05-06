عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر

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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام أكثر من (1.2) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.
وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد نشاط إجرامي لاستقبال وترويج المخدرات في استراحة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، حيث تمت مداهمتها والقبض على (7) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنجلاديشية ومقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، بحوزتهم (1,266,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.
وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.