Icon

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات Icon انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها Icon أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! Icon وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان Icon دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً Icon لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام أكثر من (1.2) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.

قد يهمّك أيضاً
وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة

وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32

ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الـ32

عملية نوعية

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد نشاط إجرامي لاستقبال وترويج المخدرات في استراحة بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض، حيث تمت مداهمتها والقبض على (7) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنجلاديشية ومقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، بحوزتهم (1,266,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية