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التهمت أراضي زراعية بقضاء الشامية

عاصفة رعدية تشعل حريقًا كبيرًا بالديوانية العراقية

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
عاصفة رعدية تشعل حريقًا كبيرًا بالديوانية العراقية
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق كبير في أراضي زراعية بقضاء الشامية بمحافظة الديوانية؛ نتيجة عاصفة رعدية تضرب مناطق الفرات الأوسط.

تفاصيل الحريق

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لقطات قالوا إنها للحريق، حيث اشتعلت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في محيط الحريق.

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وفي وقت سابق، تمت السيطرة على حريق نجم عن انفجار أنبوب غاز تابع لشركة النفط في كركوك.

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كما أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط محولة كهربائية على سيارة كانوا يستقلونها في الحلة مركز محافظة بابل.

وقال مدير إعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني: إن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة سقوط محولة كهربائية على سيارتهم أثناء مرورهم بالقرب منها في منطقة القاضية وسط الحلة.

واختتم: أن الجرحى تم نقلهم الى مستشفى الحلة الجراحي وهم يعانون من كسور.

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