عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج

حرص نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالرحمن البيشي، على حضور مباراة العالمي ضد الخليج المقامة الآن، رغم معاناته من المرض.

عبدالرحمن البيشي في المباراة

ويلعب النصر والخليج الآن على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

والتقطت الكاميرا تواجد عبدالرحمن البيشي في المباراة خلال أحداث الشوط الثاني، وحرصت الجماهير على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنت تعافيه من المرض.

وكان البيشي قد أعلن في نوفمبر عام 2019 عن تأكد إصابته بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم، وأكد أن المرض خطير والتعب يزداد عليه، ليلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا عبر “تويتر”.

مسيرة مميزة

ويُعد عبدالرحمن البيشي واحدًا من أبرز نجوم النصر، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2001، ورحل عنه إلى صفوف نادي سدوس عام 2009، قبل أن يعتزل نهائيًا في 2011.

وشارك البيشي مع المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004، وتم اختياره من قبل “فيفا” ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم عام 2003.