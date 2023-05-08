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عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالرحمن البيشي، على حضور مباراة العالمي ضد الخليج المقامة الآن، رغم معاناته من المرض.

عبدالرحمن البيشي في المباراة

ويلعب النصر والخليج الآن على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

النصر ضد الخليج
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

والتقطت الكاميرا تواجد عبدالرحمن البيشي في المباراة خلال أحداث الشوط الثاني، وحرصت الجماهير على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنت تعافيه من المرض.

وكان البيشي قد أعلن في نوفمبر عام 2019 عن تأكد إصابته بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم، وأكد أن المرض خطير والتعب يزداد عليه، ليلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا عبر “تويتر”.

عبدالرحمن البيشي في مباراة النصر والخليج
البيشي

مسيرة مميزة

ويُعد عبدالرحمن البيشي واحدًا من أبرز نجوم النصر، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2001، ورحل عنه إلى صفوف نادي سدوس عام 2009، قبل أن يعتزل نهائيًا في 2011.

وشارك البيشي مع المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004، وتم اختياره من قبل “فيفا” ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم عام 2003.

عبدالرحمن البيشي
البيشي

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