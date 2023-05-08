حذف حسابات تويتر الغير نشطة عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج مقيم يخبئ 10,437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء كوكب يصطدم بأحد النجوم قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية تصادم وشيك بين طائرتين روسية وبولندية والناتو يتأهب
حرص نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالرحمن البيشي، على حضور مباراة العالمي ضد الخليج المقامة الآن، رغم معاناته من المرض.
النجم الخلوق عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة #النصر_الخليج..قد يهمّك أيضاً
"نسأل الله العظيم أن يشفيك ويلبسك ثوب الصحة والعافية يارب العالمين"🙏🏻 🤲🏻#SSC pic.twitter.com/0ClwenKIc2قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 8, 2023
ويلعب النصر والخليج الآن على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.
والتقطت الكاميرا تواجد عبدالرحمن البيشي في المباراة خلال أحداث الشوط الثاني، وحرصت الجماهير على دعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وتمنت تعافيه من المرض.
وكان البيشي قد أعلن في نوفمبر عام 2019 عن تأكد إصابته بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم، وأكد أن المرض خطير والتعب يزداد عليه، ليلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا عبر “تويتر”.
ويُعد عبدالرحمن البيشي واحدًا من أبرز نجوم النصر، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2001، ورحل عنه إلى صفوف نادي سدوس عام 2009، قبل أن يعتزل نهائيًا في 2011.
وشارك البيشي مع المنتخب السعودي الأولمبي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004، وتم اختياره من قبل “فيفا” ضمن أفضل 10 لاعبين شباب في العالم عام 2003.